Черкасский Днепр проходит аттестацию для участия во Второй лиге

В следующем сезоне в чемпионате Украины среди команд Второй лиги может появится черкасский “Днепр”.

Как сообщает газета “Черкасский спорт”, местный клуб, который нынешний сезон проводит в аматорах, проходит аттестацию для участия во Второй лиге чемпионата Украины.

О подготовке к дебюту в профессиональном футболе рассказал директор клуба Юрий Гончаров.

Мы ожидаем положительного решения, поскольку имеем такую ​​материально-техническую базу, которой нет даже у некоторых команд первой лиги.

При этом хочу отметить, что кроме главной футбольной команды, в состав клуба входит юношеская команда возрастной категории U-19 и подписано соглашение о сотрудничестве с ДЮСШ «Днепр-80», владельцем которой, как и нашего клуба, является Черкасский городской совет.

Отметим, что сейчас в Первой лиге играет “Черкащина”, правда, клуб рискует следующий сезон также начать во Второй лиге. Ранее сообщалось, что вторая профессиональная команда может также появится в Чернигове.