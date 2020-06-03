Цыганык: Цитаїшвілі – не совсем динамовский футболист

Журналист Игорь Цыганык рассказал о выступлении вингера “Динамо” Георгия Цитаїшвілі против “Шахтера” (1:3) в 24-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне он понравился. Как бы объяснить… По своим параметрам Цитаїшвілі не совсем динамовский футболист. Он очень техничный, но в “Динамо” кроме этого всегда требовали еще и выполнять большой объем работы. В этом поединке он очень здорово сыграл, особенно в моменте, когда отработал в защите: добежал до своей штрафной, постелился в подкате и отобрал мяч у Исмаили.

Мне кажется, что этот парень меняется. И если так будет продолжаться, то, бесспорно, он имеет шансы заиграть. Особенно сейчас, при отсутствии Цыганкова. Я очень хочу, чтобы он сыграл не один матч, а два-три. Ведь в матче с “Шахтером” он отдал голевую передачу. Дайте ему шанс почувствовать уверенность. После этого можно будет делать определенные выводы. Если сравнивать предыдущие годы и дебюты, то в этом матче Цитаїшвілі иначе заиграл, лучше. Он заслужил выйти в основе на следующий поединок, однозначно”, – говорит Цыганык в авторской программе.