Экс-лидер “Карпат” перейдет в “Фиорентину”

Хавбек “Ривер Плейта” Хорхе Караскаль может продолжить карьеру в Серии A. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал футбольный скаут Алекс Больших.

“Интерес в Италии к Карраскаль очень большой. Расскажу интересную информацию: Карраскаль не является футболистом, которого приобретет “Фиорентина”, но существует большая вероятность, что он оказаться в “Фиорентине”. Есть обмен и доплата, он придет как часть соглашения”, – говорит специалист.

Напомним, с 2017 по 2019 годы колумбиец принадлежал “Карпатам”.