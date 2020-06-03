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Футбол

Экс-лидер “Карпат” перейдет в “Фиорентину”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Ривер Плейта” Хорхе Караскаль может продолжить карьеру в Серии A. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал футбольный скаут Алекс Больших.

“Интерес в Италии к Карраскаль очень большой. Расскажу интересную информацию: Карраскаль не является футболистом, которого приобретет “Фиорентина”, но существует большая вероятность, что он оказаться в “Фиорентине”. Есть обмен и доплата, он придет как часть соглашения”, – говорит специалист.

Напомним, с 2017 по 2019 годы колумбиец принадлежал “Карпатам”.

Источник: sportanalytic.com
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