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Футбол

Эксперт: “Динамо” не место в Лиге чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущий “Профутбол” Игорь Цыганык подвел итоги “Классического дерби” УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сейчас говорить, что “Динамо” может быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов, мягко говоря, очень проблематично, и говорить это – неправда.

“Шахтер” впервые за долгое время, сколько я помню, пешком обыграл “Динамо”. Тонус футболистов “Шахтера” лучше, чем тонус игроков “Динамо”. Это было заметно.

Первые 30 минут динамовцы еще пытались что-то противопоставить. Но было видно, что “Шахтер” может в любой момент добавить. Убежден, что, если бы “Шахтер” проигрывал 0:2, то не проиграл бы. И даю большую вероятность того, что он бы выиграл этот матч. Во втором тайме “Динамо” на поле вообще не было. Очень разными по классу выглядели команды”, – сказал Цыганык в “Цыганык LIVE”.

Источник: sportanalytic.com
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