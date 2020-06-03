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Футбол

Газишехир Газиантепе продлил аренду форварда Шахтера Оларенважу Кайоде

Андрей ОгородникНет комментариев
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Оларанваджу Кайоде

Нигерийский нападающий донецкого “Шахтера” Оларенважу Кайоде доиграет текущий сезон в чемпионате Турции.

Как уже сообщалось ранее, 27-летний форвард отказывался выходить на последние тренировки “Газишехир Газиантепе”, где играет на правах аренды, мотивируя свое решение тем, что его аренда закончилась 31 мая.

По информации турецких СМИ, руководство “Газишехир Газиантепе” оперативно вмешалось в ситуацию, сумев договорится с “Шахтером” по продлению аренды. Новое соглашение теперь рассчитано до конца сезона.

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Тэги: Газишехир ГазиантепеОларанваджу КайодеШахтер
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