Лидер Карпат в конце месяца покинет клуб

Один из немногих игроков львовских “Карпат”, чья игра в нынешнем сезоне заслуживает на похвалу Егор Назарина, в скором времени вынужден будет покинуть свой клуб.

Воспитанник “Днепра”, который принадлежит “Антверпену”, в конце июня будет вынужден вернуться в Бельгию. Его арендное соглашение с “Карпатами” подходит к завершению и все идет к тому, что продлеваться не будет.

У меня 30 июня заканчивается аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в «Антверпен» – цитирует игрока канал Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне на счету Егора Назарины 15 матчей в чемпионате Украины, пять голов и одна результативная передача.