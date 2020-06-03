Наставник “Александрии”: О Лиге чемпионов не думаем

Главный тренер “Александрии” Владимир Шаран открыл амбиции команды. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Похоже, что “Александрия” настроена на борьбу за призовое место довольно решительно…

– Да, конечно. Хочется подтвердить, что мы и в этом году тоже способны навязать борьбу за бронзовые награды.

– Говорят, что аппетит приходит во время еды. Про второе место не думали?

– Нет. У нас стоит задача попасть в еврокубковый турнир. А за второе место, если честно, никто не думает. Ведь мы понимаем, что “Динамо” есть “Динамо”, так и “Заря” выглядит достаточно серьезно. “Александрия” же является скромной командой, которая, конечно, хочет одерживать победы и выполнить еврокубковую задачу. А о Лиге чемпионов никто не думает.

– Насколько сказался вынужденный карантин на финансовое состояние клуба и футболистов?

– Сказался, конечно. У нас был разговор с президентом клуба относительно финансирования в период карантина. К ней ребята отнеслись с пониманием и даже поддержали нас. За время карантина заработная плата будет меньше на двадцать процентов, и на этом все футболисты дали согласие. У меня, как главного тренера, и у ребят всегда есть взаимопонимание с нашим президентом. А это много значит, – говорит Шаран.

Добавим, что сейчас “Александрию” от второй ступени УПЛ отделяют всего 3 очка.

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