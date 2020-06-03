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Назарина: Через месяц я покину “Карпаты”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Карпат” Егор Назарина рассказал о вспышке коронавирус в клубе и свое будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

– 26 человек заражены. Это все, что нам сообщил клуб.

– Как вы отреагировали на такую информацию?
– Это непростая ситуация для нас и для всего украинского футбола. Неприятно, что это произошло в одной из украинских команд, но уже ничего не сделаешь. Мы ребят поддерживаем, всегда с ними на связи. Обидно, конечно, что готовились и были максимально настроены доиграть этот чемпионат, но, увы, что случилось – то случилось. Теперь нас ждет двухнедельный карантин. Надеемся, что сможем доиграть чемпионат и достичь поставленной цели.

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– Есть у больных симптомы?
– В глобальном плане ни у кого симптомов нет. Все нормально, ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть и ничего с этим не поделаешь.

– Какова дальнейшая реакция клуба? Тренировки среди здоровых игроков будут продолжаться?
– Нет. Нам объявили, что мы идем на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Я думаю, что здоровые парни будут себя поддерживать в форме, потому что две недели – приличный срок, а к продолжению чемпионата готовится нужно.

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– Смена руководства повлияла на ситуацию с задолженностью?
– Клуб успешно пытается решить вопрос с долгами. Разговоров с новым руководством не было. Ничего по сути не изменилось.

– Команда готова доигрывать чемпионат молодежным составом?
– Давайте будем откровенны: у нас до этого был молодой состав, наверное, самая молодая команда Премьер-Лиги. Если такое произойдет – будет трудно, но я думаю, что ребят это мотивирует. Я верю в ребят.

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– Вы арендованные из “Антверпена”. Какова ситуация с контрактом в “Карпатах” на данным момент?
– У меня 30 июня заканчивается аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в “Антверпен”, – говорит 22-летний украинец.

В этом сезоне на счету Назарини 5 голов и 1 ассист в рамках УПЛ.

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Источник: sportanalytic.com
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