Назарина: Через месяц я покину “Карпаты”

Хавбек “Карпат” Егор Назарина рассказал о вспышке коронавирус в клубе и свое будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

– 26 человек заражены. Это все, что нам сообщил клуб.

– Как вы отреагировали на такую информацию?

– Это непростая ситуация для нас и для всего украинского футбола. Неприятно, что это произошло в одной из украинских команд, но уже ничего не сделаешь. Мы ребят поддерживаем, всегда с ними на связи. Обидно, конечно, что готовились и были максимально настроены доиграть этот чемпионат, но, увы, что случилось – то случилось. Теперь нас ждет двухнедельный карантин. Надеемся, что сможем доиграть чемпионат и достичь поставленной цели.

– Есть у больных симптомы?

– В глобальном плане ни у кого симптомов нет. Все нормально, ребята себя хорошо чувствуют, но вирус есть и ничего с этим не поделаешь.

– Какова дальнейшая реакция клуба? Тренировки среди здоровых игроков будут продолжаться?

– Нет. Нам объявили, что мы идем на двухнедельный карантин. Никаких тренировок не будет. Я думаю, что здоровые парни будут себя поддерживать в форме, потому что две недели – приличный срок, а к продолжению чемпионата готовится нужно.

– Смена руководства повлияла на ситуацию с задолженностью?

– Клуб успешно пытается решить вопрос с долгами. Разговоров с новым руководством не было. Ничего по сути не изменилось.

– Команда готова доигрывать чемпионат молодежным составом?

– Давайте будем откровенны: у нас до этого был молодой состав, наверное, самая молодая команда Премьер-Лиги. Если такое произойдет – будет трудно, но я думаю, что ребят это мотивирует. Я верю в ребят.

– Вы арендованные из “Антверпена”. Какова ситуация с контрактом в “Карпатах” на данным момент?

– У меня 30 июня заканчивается аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в “Антверпен”, – говорит 22-летний украинец.

В этом сезоне на счету Назарини 5 голов и 1 ассист в рамках УПЛ.

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