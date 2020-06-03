Помощник Симеоне начнет самостоятельную тренерскую карьеру

Один из самых крепких тандемов последнего десятилетия в мировом футболе в виде главного тренера “Атлетико” Диего Симеоне и его ассистента Диего Бургоса распался.

Как сообщает официальный сайт мадридского “Атлетико”, 51-летний специалист отказался подписывать с клубом новый контракт, несмотря на попытки боссов клуба его переубедить. Причиной тому является желание специалиста испытать себя в роли главного тренера.

Отметим, в паре с Диего Симеоне Диего Бургос работал на протяжении последних девять лет, в таких клубах, как: “Катанья” и “Расинг” Авальянеда. Ранее вместе с Симеоне они играли в составе сборной Аргентины и мадридского “Атлетико”.