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Футбол

Помощник Симеоне начнет самостоятельную тренерскую карьеру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Диего Бургос

Один из самых крепких тандемов последнего десятилетия в мировом футболе в виде главного тренера “Атлетико” Диего Симеоне и его ассистента Диего Бургоса распался.

Как сообщает официальный сайт мадридского “Атлетико”, 51-летний специалист отказался подписывать с клубом новый контракт, несмотря на попытки боссов клуба его переубедить. Причиной тому является желание специалиста испытать себя в роли главного тренера.

Отметим, в паре с Диего Симеоне Диего Бургос работал на протяжении последних девять лет, в таких клубах, как: “Катанья” и “Расинг” Авальянеда. Ранее вместе с Симеоне они играли в составе сборной Аргентины и мадридского “Атлетико”.

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Тэги: АтлетикоДиего БургосДиего Симеоне
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