Талант “Шахтера” нужен “Баварии” и “Лейпциге”

Полузащитник “Шахтера” Михаил Мудрик может перебраться в Бундеслигу. Сообщает сайт EURO.com.ua
Как информирует “Футбол 24”, тамошние гранды “Бавария” и “РБ Лейпциг” заинтересованы в подписании 19-летнего украинца.
Экс-тренер “быков” Ральф Рангник лично рекомендовал клубу приобрести Мудрика. Интерес же чемпионов Германии менее предметный.
Пока Михаил стабильно выступает только за молодежный состав “оранжево-черных”.
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Источник: sportanalytic.com