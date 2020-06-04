Бундеслига. 24 тур. “Бавария” забила 6 мячей “Хоффенхайму”, радость “Боруссий”

В немецкой Бундеслиге завершился очередной тур. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Фортуна” после первого тайма побеждала “Герту” со счетом 3:0, но в итоге гости из столицы отквитали 3 мяча и вырвали ничью.

“Бавария” в гостях уничтожила “Хеффенхайм”, а сам матч приостанавливали из-за оскорбления в адрес владельца хозяев. “Дортмунд” минимально одолел “Фрайбург”, тогда как “Гладбах” перестрелял “Аугсбург”. “Шальке” потерпело поражение в Кельне, а “Вольфбсург” потерял очки с “Унионом”.

“Лейпциг” не смог обыграть “Байер”, тогда как игра “Вердер” – “Айнтрахт” перенесли из-за участия последних в еврокубках. В перенесеній игре “Айнтрахт” одолел “Вердер”.

Чемпионат Германии

24 тур

“Фортуна” – “Герта” – 3:3

Голы: Караман, 6, 45+1, Томми, 9 – Томми, 64 (аг), Кунья, 67, Пйонтек 75, (пен)

“Хоффенхайм” – “Бавария” – 0:6

Голы: Гнабрі, 2, Кімміх, 7, Зіркзеє,15, Коутиньо, 33, 47, Горецка, 62

“Боруссия” Д – “Фрайбург” – 1:0

Гол: Санчо, 15

“Майнц” – “Падерборн” – 2:0

Голы: Квайсон, 29, Онісіво, 37

“Аугсбург” – “Боруссия” М – 2:3

Голы: Левен, 57, Фіннбогасон, 83 – Бенсебаїні, 49, Штіндль, 53, 79

“Кельн” – “Шальке” – 3:0

Голы: Борнаув, 9, Кордоба, 39, Нюбель, 75 (аг)

“Унион” – “Вольфсбург” – 2:2

Голы: Андерссон, 41, Фридрих, 57 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81

“Лейпциг” – “Байер” – 1:1

Голы: Шик, 32 – Бейли, 29

“Вердер” – “Айнтрахт” – 0:3

Голы: Андре Силва, 61, Ільзанер, 81, 91

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