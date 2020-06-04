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Футбол

Франков обратился к фанатам “Динамо” относительно ситуации в клубе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский журналист Артем Франков на собственном канале в ютубе озвучил просьбу к болельщикам “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что киевский клуб сейчас можно ругать, критиковать и злиться на него, но всегда нужно поддерживать.

Франков добавил, что хуже всего – это игнорирование, когда команду просто забывают. Журналист убежден, что сегодня нужно сплотиться вокруг “Динамо” в непростые времена.

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Источник: sportanalytic.com
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