Франков обратился к фанатам “Динамо” относительно ситуации в клубе

Украинский журналист Артем Франков на собственном канале в ютубе озвучил просьбу к болельщикам “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что киевский клуб сейчас можно ругать, критиковать и злиться на него, но всегда нужно поддерживать.

Франков добавил, что хуже всего – это игнорирование, когда команду просто забывают. Журналист убежден, что сегодня нужно сплотиться вокруг “Динамо” в непростые времена.

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