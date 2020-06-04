Из 15 инфицированных игроков Карпат – семь игроки первой команды

Ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников пролил свет на ситуацию вокруг инфицированных игроков львовских “Карпат”.

Как уже сообщалось ранее, в понедельник футболисты львовского клуба прошли тестирование на COVID-19, которое обнаружило заболевание в пятнадцати игроков клуба, которые были отправлены на изоляцию.

Несмотря на то, что ближайшие два матчи “Карпат” перенесены, шансы, что львовский клуб все же закончит сезон все же сохраняются. Более половины игроков ни разу не были задействованы в составе первой команды, что позволяет надеяться, что тренерскому штабу удастся собрать состав на оставшиеся матчи чемпионата.