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Футбол

Известный хорват возглавит клуб Романа Зозули

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ненад Бьелица

Руководство испанского “Альбасете”, в составе которого играет украинский нападающий Роман Зозуля, приблизилось к подписанию контракта с известным хорватским специалистом Ненадом Бьелицой.

Как сообщают испанские СМИ, 48-летний тренер практически согласовал условия личного контракта с “Альбасете”. Перед тренером будет стоять задача спасти клуб от вылета из Сегунды.

Напомним, “Альбасете” не чужой клуб для Бьелицы, в свое время он провел за эту команду в роли игрока 79 матчей и забил 19 голов, что является лучшим период его карьеры в роли футболиста. В роли тренера он успел поработать в Австрии, Италии, Польше и Хорватии, выиграв в крайнем сезоне вместе с “Динамо” Загреб чемпионство.

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Тэги: АльбасетеДинамо ЗагребНенад Бьелица
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