Легенда испанского тренерского цеха был близок к работе в киевском Динамо

Известнейший в прошлом испанский специалист Хавьер Клементе рассматривался руководством киевского “Динамо” на должность главного тренера команды.

По словам известного украинского агента Геннадия Перепаденко, в 2005 году испанский специалист был в шаге от подписания контракта с украинским грандом, но по неизвестным причинам сделка сорвалась.

Я связался с Хавьером. Предложение его заинтересовало. Первая встреча состоялась в Монако. Затем братья Суркисы пригласили его в Киев – посмотреть базу в Конча-Заспе, футбольную школу на Нивках. Съездили на матч с «Ворсклой» в Полтаве.

Клементе поставил единственное условие – чтобы не вмешивались в тренерскую работу и селекцию. Считаю, для украинского клуба это был интересный вариант.

Напомним, в свое время Хавьер Клементе дважды приводил Атлетик Бильбао к титулу чемпионов Испании, также он в течении шести лет возглавлял сборную Испании. Сейчас 70-летний специалист является безработным.