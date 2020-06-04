Металлист 1925 призывает доиграть сезон в Первой лиги

Харьковский “Металлист 1925”, который все ещё сохраняет неплохие шансы на повышение в классе, выступил с заявлением относительно возможного завершения чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Как уже сообщалось ранее, на крайнем собрании клубов ПФЛ было принято решение завершить сезон досрочно, что вызвало негодование ряда клубов дивизиона, в том числе и “Металлист 1925”.

«Надо обязать играть. Считаю, вопрос должен был стоять так: мы должны чемпионат доиграть. В каком виде – давайте решать.

Наш приоритет – играть. Мы подчиняемся регламенту. Это закон футбольный. Мы должны его соблюдать. Но если нет – все равно играть. Футболисты 7 месяцев не играют. До сентября – 10 месяцев» – цитирует генерального директора “Металлист-1925” Владимира Линке телеканал Футбол 1/2/3.

Напомним, отставание “Металлист 1925” от лидера львовского “Руха” составляет четыре очка, хотя команда и идет седьмой в турнирной таблице.