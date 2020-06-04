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Футбол

Попов: Я действительно коснулся Степаненко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Динамо” Денис Попов рассказал о поражении от “Шахтера” (1:3) в 24-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в игре с “Шахтером” в “Динамо” негативный результат. Это худшее впечатление рестарта чемпионата. Больше добавить нечего, ведь все видели игру. Нам хотелось порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось. В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Ноги бежали, игру мы контролировали. Соглашусь, что во втором тайме подсели, чувствовал, что сил уже меньше.

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Момент со Степаненко, после которого судья отменил гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный момент. Нарушений правил с моей стороны не было. Касание было, но, конечно, не таким, как все получилось в итоге со стороны Тараса. Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают.

Матч с “Шахтером” уже позади. Надеюсь, мы будем прибавлять в следующих играх. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель – второе место за всякую цену”, – говорит Попов.

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Источник: sportanalytic.com
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