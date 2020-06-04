Попов: Я действительно коснулся Степаненко

Защитник “Динамо” Денис Попов рассказал о поражении от “Шахтера” (1:3) в 24-м туре УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Приятно, что после двух месяцев возобновился чемпионат. Но, к сожалению, в игре с “Шахтером” в “Динамо” негативный результат. Это худшее впечатление рестарта чемпионата. Больше добавить нечего, ведь все видели игру. Нам хотелось порадовать и болельщиков, и президента клуба, который был на трибуне. Не получилось. В первом тайме мы хорошо себя чувствовали. Ноги бежали, игру мы контролировали. Соглашусь, что во втором тайме подсели, чувствовал, что сил уже меньше.

Момент со Степаненко, после которого судья отменил гол Сидорчука? На мой взгляд, курьезный момент. Нарушений правил с моей стороны не было. Касание было, но, конечно, не таким, как все получилось в итоге со стороны Тараса. Не буду ничего говорить и комментировать по этому поводу. У нас есть специалисты, эксперты, которые все придумают.

Матч с “Шахтером” уже позади. Надеюсь, мы будем прибавлять в следующих играх. Конкуренция за второе место обострилась. Но у нас есть цель – второе место за всякую цену”, – говорит Попов.

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