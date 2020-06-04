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Футбол

Семин ответил, готов ли в третий раз вернуться в Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Известный российский специалист Юрий Семин, прокомментировал информацию, которая появилась сегодня утром, о своем возможном возвращении в киевское “Динамо”.

По информации издания “Динамо Киев от Шурика”, 73-летний специалист является одним из главных кандидатов на роль следующего главного тренера “Динамо”, в случае отставки Алексея Михайличенко.

«Ко мне по этому поводу никто не обращался», – сказал Семин в интервью изданию Чемпионат.

Напомним, на днях Юрий Семин покинул московский “Локомотив”, руководство клуба не стало предлагать опытному тренеру новый контракт, несмотря на то, что в общей сложности он отдал “железнодорожникам” 22 года тренерской карьеры.

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