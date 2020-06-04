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Футбол

Тренер Вест Хэма доволен формой Ярмоленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Ярмоленко

Большая пауза, которая возникла в чемпионате Англии в связи с карантином, сыграла на руку лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко, который пропустил большую часть сезона из-за очередной травмы.

Главный тренер “Вест Хэма” Дэвид Мойес остался очень доволен уровнем подготовки украинского вингера, о чем сообщил в интервью британской прессе.

«У Ярмоленко была травма. Он был не совсем готов к матчам. Карантин дал ему отличный шанс набрать форму».

Напомним, до травмы Андрей Ярмоленко провел в составе “молотобойцев” 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: Андрей ЯрмоленкоВест Хэмтравма
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