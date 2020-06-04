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Футбол

Цитаишвили рассказал, почему сыграл на позиции защитника

Сергей СумскойНет комментариев
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Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили отметил, что вызвался сыграть на позиции флангового защитника в двухсторонке на тренировке команде из-за того, что никому было играть.

По словам игрока, он не видит в этом проблем.

«Некому было играть правого защитника. Я и сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы.

Если случится такая ситуация, что нужно будет встать в ворота, я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде», – приводит слова Цитаишвили официальный сайт «Динамо».

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Тэги: Георгий ЦитаишвилиДинамо
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