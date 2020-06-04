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Футбол

Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером Колоса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виталий Мандзюк

Амбициозный коваливский “Колос” продолжает собирать в своем клубе известных в прошлом украинских игроков, которым находит новые роли в структуре клуба.

Как сообщает официальный сайт коваливского клуба, бывший защитник киевского “Динамо” и днепровского “Днепра” Виталий Мандзюк назначен фитнес-тренером команды. Подтвердил свое назначение и сам футболист.

Напомним, главным тренером “Колоса” является бывший игрок “Днепра” Руслан Костышин, а спортивным директором Виталий Лисицкий, поигравший в “Динамо”, “Черноморце” и ряду других известных клубов.

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Тэги: Виталий МандзюкДнепрКолос
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