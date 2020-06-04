Юрий Семин может возглавить киевское Динамо?

Один из самых успешных тренеров киевского “Динамо” за последние двадцать лет Юрий Семин может вернуться в клуб.

По информации Dynamo.kiev.ua, 73-летний российский специалист является одним из главных кандидатов на роль главного тренера “Динамо”. Несмотря на то, что в 2012 году Юрий Семин конфликтно покидал столичный клуб, на данный момент между президентом киевского гранда и тренером нет разногласий и стороны рассматривают третье пришествие специалиста.

Напомним, под руководством Юрия Семина киевское “Динамо” становилось чемпионом Украины, а также играло в полуфинале Кубка УЕФА. Также тренер является одним из самых титулованных специалистов чемпионата России.