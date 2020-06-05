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Футбол

Чеберко был интересен клубу чемпионата Словении

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Чеберко

Один из ключевых исполнителей луганской “Зари” в нынешнем сезоне Евгений Чеберко мог оказаться в чемпионате Словении.

По словам игрока, по слухам, в его услугах был заинтересован клуб из Словении и “Динамо”, правда, без какой либо конкретики.

Это больше на уровне слухов. Говорили, мол, «Динамо» интересовалось, а еще команда из-за рубежа. Но лично ко мне никто не звонил и ничего не предлагал.

Только Рафаилов мне сказал, что есть интерес какой-то команды из Словении. Не знаю даже, какая именно. Он не назвал. Но говорил, что может быть от них предложение. Я сказал: «Хорошо, когда будет, тогда и буду рассматривать

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Евгения Чеберко 22 матча в чемпионате Украины и две результативные передачи. Нынешний сезон третий для игрока, с момента переезда из “Днепра”.

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Тэги: Евгений ЧеберкоЗаряСергей Рафаилов
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