Хавбек “Динамо”: Если надо стану в ворота

Хавбек “Динамо” Георгий Цітаїшвілі, почему сменил свое привычное амплуа на место правого защитника во время тренировочной “двусторонки” киевлян. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Некому было играть правого защитника. Я и сказал, что могу сыграть. Не вижу в этом проблемы.

Если случится такая ситуация, что нужно будет встать в ворота, я буду готов помочь команде. Не буду прятаться, могу помочь везде” – сказал Цітаішвілі.

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Добавим, в текущем сезоне Цітаїшвілі сыграл 4 поединка, записав на свой счет 1 ассист.