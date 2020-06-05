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Интер близок к подписанию Тонали

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сандро Тонали

Один из главных талантов итальянского футбола Сандро Тонали может в скором времени стать игроком миланского “Интера”.

Как сообщает журналист Sky Sport Фабрицио Романо, переговоры по переходу 20-летнего таланта “Брешии” уже стартовали, причем развиваются для нерадзурри в положительном ключе.

Увеличивает вероятность успешного завершения и желание самого футболиста, который неоднократно заявлял о своем желании перейти в миланский “Интер”.

В нынешнем сезоне на счету Сандро Тонали 23 матча в Серии А, один гол и пять результативных передач.

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Тэги: БрешияИнтерСандро Тонали
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