Известный эксперт назвал рецепт возвращения былой славы Динамо

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда голландских клубов Евгений Левченко, который сейчас работает экспертом на украинском и голландском телевидении, поддержал идею приглашения в киевское “Динамо” Сергея Реброва.

Несмотря на то, что возвращение в Киев тренера “Ференцвароша” пока не более чем слухи, по мнению Левченко, это могло бы стать одним из шагом к возвращению на трон киевского клуба.

“Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!”.

Напомним, после 24 туров киевское “Динамо” идет на четвертом месте в чемпионате Украины, осенью клуб провалился в Лиге Европы, хотя и играл в одной из самых слабых групп.