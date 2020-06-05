Кремень снимается с розыгрыша Первой лиги

Один из аутсайдеров Первой лиги чемпионата Украины кременчугский “Кремень” не станет доигрывать нынешний сезон, даже несмотря на сегодняшнее решение возобновить чемпионат Украины во втором по силе дивизионе страны.

По словам директора клуба Андрея Недяка, сейчас идет процесс передачи клуба из муниципальной собственности в собственность инвестора. В виде муниципального клуба “Кремень” прекращает свое существование.

Мы вряд ли будем участвовать. Еще зимой у нас было решение, что наш муниципальный клуб как проект прекращается, а с июня будет переоформление на частного инвестора, который забирает команду.

Вчера у нас приняли решение о сокращении годового бюджета, у нас забрали основные средства. Поэтому мы как муниципальный клуб прекращаем в июне свое существование. Участвовать не сможем сейчас. Да и эти решения для меня не понятны. Совет лиг не был эффективным из-за руководства ПФЛ. Будем ждать теперь третьего решения от исполкома.

Отметим, после 19 сыгранных туров “Кремень” идет на 13 месте в чемпионате Украины среди команд Первой лиги.