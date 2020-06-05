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Футбол

Курт Зума может перебраться в Тоттенхэм

Андрей ОгородникНет комментариев
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Курт Зума

Защитник лондонского “Челси” Курт Зума в скором времени может сменить клубную прописку.

По информации RMC Sport, большой интерес в услугах 25-летнего защитника проявляет главный тренер лондонского “Тоттенхэма” Жозе Моуринью, который в свое время работал с игроком возглавляя “аристократов”. Сообщается, что “Челси” не против продать игрока, но лишь при условии соответствующей компенсации.

Напомним, Курт Зума выступает в составе “Челси” на протяжении последних шести сезонов, правда, с отлучкой в аренду в “Эвертон” и “Сток Сити”. В нынешнем сезоне на счету француза 22 матча в чемпионате Англии.

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Тэги: Курт ЗумаТоттенхэмЧелси
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