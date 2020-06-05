Лейпциг определился с заменой Вернеру

Немецкий “Лейпциг”, для которого уход главной звезды клуба Тимо Вернер становится делом времени, уже начал искать замену своему голеадору.

По информации инсайдера Bleacher Report Дина Джонса, приоритетным вариантом для “быков” является нападающий бременского “Вердера” и сборной Косово Милот Рашица, который проводит блестящий сезон в Бундеслиге. За его переход “Лейпциг” готов заплатить 30 миллионов евро, в то время, как за Вернера клуб получит 60 миллионов.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Милота Рашицы 29 матчей за “Вердер” во всех турнирах, десять голов и шесть результативных передач.