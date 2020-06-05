Милевский: Сейчас в сборной Украины никто даже не нюхает алкоголь

Форвард “Динамо-Бреста” Артем Милевский получил приглашение в сборную Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

Во время онлайн-разговора в эфире ютуб-канала “Миля” защитник “Ман Сити” Александр Зинченко пригласил ветерана приезжать в расположение “сине-желтых” при первой же возможности, однако Милевский решил повременить с визитом.

“В сборной такой режим, Андрей Николаевич меня бы увидел, я не знаю … С такими глазами. Сразу подумал бы, что я вас посажу на такси и заберу в ночную смену. Я же его знаю. Сразу бы проверки вам были. Я поэтому в сборную не подъезжаю, у вас же сейчас профики все в сборной

“Никто даже не нюхает алкоголь, насколько я знаю. Вот на Евро подъеду”, – рассказал Милевский.