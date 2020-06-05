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Футбол

Минай примет Динамо на домашнем стадионе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Минай

Закарпатский “Минай”, который является соперником киевского “Динамо” по полуфиналу Кубка Украины, отказался от идеи проведения матча на ужгородском стадионе “Авангард”.

Причиной смены проведения матча стало решение МОЗ, которое запретило присутствие зрителей на футбольных матчах. В свете того, что поединок состоится без зрителей, проводить поединок на ужгородском клубе не является целесообразно, считают в клубе. Для этого вполне подходит домашний стадион “Миная”, который, к слову, вмещает 1300 зрителей.

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Напомним, полуфинальный матч на кубок Украины между “Минаем” и “Динамо” запланирован на 17 июня.

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Тэги: ДинамоКубок УкраиныМинай
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