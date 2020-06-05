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Футбол

Наставник “Днепра-1”: Долгий простой не пошел футболистам на пользу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Днепра-1” Дмитрий Михайленко высказался о предстоящем матче 24 тура УПЛ против “Львова”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Длительный простой не пошел футболистам на пользу. Это видно по темпу, по принятию решений на поле. История с карантином сказалась на игроках. Однако нам следует больше ориентироваться на свою игру.

Так, мы увидели игру “Львова”, но я понимаю, что они будут становиться сильнее”, – сказал Михайленко.

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Напомним, через непростую ситуацию с коронавирусом во Львове матч “Львов” – “Днепр-1” было перенесено до Днепра.

Источник: sportanalytic.com
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