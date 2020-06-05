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Футбол

Официально: АПЛ возобновится 17 июня

Андрей ОгородникНет комментариев
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АПЛ

Менее двух недель осталось ждать любителям английской Премьер лиги на возвращение большего футбола.

На днях на официальном сайте АПЛ был обнародован календарь стартовых матчей чемпионата Англии. Открывать лигу после пандемии будут матчи «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», которые состояться 17 июня.

Стоить отметить, что согласно календарю АПЛ, начиная с 19 июня, лишь 26 июня будет окно без матчей, до 2 июля, согласно календаря, клубы АПЛ будут играть, как минимум один матч тура. В течении двух недель будет сыграно четыре тура.

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Тэги: АПЛкарантинкоронавирусрегламент
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