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Футбол

Юрий Семин готов рассмотреть предложение Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Семин

Известный российский тренер Юрий Семин не исключает свое возможное возвращение в киевское “Динамо”.

Российский специалист, который уже дважды руководил киевлянами, готов рассмотреть предложение от бывшего клуба, но по его словам, на данный момент ему никаких предложений не поступало.

Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило: нужно думать, вот и все.

Отметим, сегодня появилась информация о возможном возвращении в “Динамо” Сергей Реброва, ранее в турецкой прессе появились слухи об интересе столичного клуба к Эролу Булуту.

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Тэги: ДинамоСергей РебровЮрий Семин
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