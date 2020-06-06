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Футбол

Челси начало переговоры по переходу Бена Чилуэлла

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бен Чилуэлл

Лондонский “Челси” в ближайшее время можетоформить ещё одну громкую сделку.

Следом за Тимо Вернером, переход которого является делом времени, “аристократы” намерены оформить трансфер лидера защиты “Лестера” Бена Чилуэлла, о чем сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что переход футболиста “лисов” может дорого обойтись лондонскому клубу, так как в контракте игрока отсутствует сумма отступных. Ранее сообщалось, что за Тимо Вернера “Челси” заплатит 60 миллионов евро.

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Тэги: Бен ЧилуэллЛестерЧелси
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