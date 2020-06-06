Челси начало переговоры по переходу Бена Чилуэлла

Лондонский “Челси” в ближайшее время можетоформить ещё одну громкую сделку.

Следом за Тимо Вернером, переход которого является делом времени, “аристократы” намерены оформить трансфер лидера защиты “Лестера” Бена Чилуэлла, о чем сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что переход футболиста “лисов” может дорого обойтись лондонскому клубу, так как в контракте игрока отсутствует сумма отступных. Ранее сообщалось, что за Тимо Вернера “Челси” заплатит 60 миллионов евро.