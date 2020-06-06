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Хакими возвращается в Реал

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ашраф Хакими

Защитник мадридского “Реала” Ашраф Хакими, который блестяще проявил себя в составе дортмундской “Боруссии”, где выступал на правах аренды, получит свой шанс в “королевском клубе”.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, по окончанию сезона марокканец вернется в мадридский “Реал”, причем испанский гранд приготовил ему новое, улучшенное соглашение, действие которого будет рассчитано на пять лет.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе дортмундской “Боруссии” Ашраф Хакими провел 29 матчей, забил пять голов и сделал десять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес туринского “Ювентуса”.

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Тэги: Ашраф ХакимиБоруссия ДортмундРеал
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