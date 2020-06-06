Хакими возвращается в Реал

Защитник мадридского “Реала” Ашраф Хакими, который блестяще проявил себя в составе дортмундской “Боруссии”, где выступал на правах аренды, получит свой шанс в “королевском клубе”.

Как сообщает известный итальянский журналист Николо Скира, по окончанию сезона марокканец вернется в мадридский “Реал”, причем испанский гранд приготовил ему новое, улучшенное соглашение, действие которого будет рассчитано на пять лет.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе дортмундской “Боруссии” Ашраф Хакими провел 29 матчей, забил пять голов и сделал десять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес туринского “Ювентуса”.