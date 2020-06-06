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Основной вратарь покинул Полесье

Андрей ОгородникНет комментариев
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Олег Мозиль

Серебряный призер чемпионата Украины среди команд Второй лиги группы А житомирское “Полесье” не сможет рассчитывать на своего основного вратаря в следующем сезоне.

Как сообщает официальная страница клуба в Фейсбук, вратарь Олег Мозиль решил не продлевать контракт с клубом и покинул его на правах свободного агента. Отметим, что в нынешнем сезоне на его счету было двадцать матчей в чемпионате Украины среди команд Второй лиги.

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Напомним, Олег Мозиль является воспитанником “Карпат”, помимо “Полесья” он также успел поиграть в составе ФК “Львов” и “Буковины”.

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Тэги: БуковинаОлег МозильПолесье
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