Защитник “Мариуполя”: Два дня в автобусе дались нам тяжело

Защитник “Мариуполя” Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от игры 25-го тура УПЛ с “Олимпиком”. Сообщает сайт EURO.com.ua

!Матч с “Карпатами” не состоялся. Как это отразилось на подготовке к “Олимпика”?

– С одной стороны это дало нам больше времени для отдыха. Но с другой стороны все команды провели по одному полноценному матчу и получили больше игровой практики. Для них это плюс, а для нас – минус. Это можно считать преимуществом. Но я думаю, все будет хорошо, мы подойдем в оптимальном состоянии, сможем показать свои лучшие качества.

– Два дня в автобусе. Успели восстановиться?

– Трудно нам это далось. Одно дело ехать поездом, а совсем другое – автобусом, да еще и по нашим дорогам. Но уже все восстановились, времени было достаточно.

– Чего ожидаете от “Олимпика”?

– После карантина трудно прогнозировать, в каком состоянии команда соперника. Посмотрим на футбольном поле.

– В прошлом туре “Олимпик” проиграл “Днепру-1” со счетом 1:3.

– Вряд ли это можно считать показателем. В нашей шестерке все команды примерно равны. Сегодня проиграли, завтра выиграют.

– Пустые трибуны – плюс или минус?

– Конечно, минус. Мы играем для болельщиков, и всегда хочется чувствовать их присутствие. Но учитывая последние события, здоровье людей выходит на первый план. Потерпим этот период, – говорит экс-игрок “Динамо” и “Шахтера”.