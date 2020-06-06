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Защитник “Мариуполя”: Два дня в автобусе дались нам тяжело

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Мариуполя” Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от игры 25-го тура УПЛ с “Олимпиком”. Сообщает сайт EURO.com.ua

!Матч с “Карпатами” не состоялся. Как это отразилось на подготовке к “Олимпика”?
– С одной стороны это дало нам больше времени для отдыха. Но с другой стороны все команды провели по одному полноценному матчу и получили больше игровой практики. Для них это плюс, а для нас – минус. Это можно считать преимуществом. Но я думаю, все будет хорошо, мы подойдем в оптимальном состоянии, сможем показать свои лучшие качества.

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– Два дня в автобусе. Успели восстановиться?
– Трудно нам это далось. Одно дело ехать поездом, а совсем другое – автобусом, да еще и по нашим дорогам. Но уже все восстановились, времени было достаточно.

– Чего ожидаете от “Олимпика”?
– После карантина трудно прогнозировать, в каком состоянии команда соперника. Посмотрим на футбольном поле.

– В прошлом туре “Олимпик” проиграл “Днепру-1” со счетом 1:3.
– Вряд ли это можно считать показателем. В нашей шестерке все команды примерно равны. Сегодня проиграли, завтра выиграют.

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– Пустые трибуны – плюс или минус?
– Конечно, минус. Мы играем для болельщиков, и всегда хочется чувствовать их присутствие. Но учитывая последние события, здоровье людей выходит на первый план. Потерпим этот период, – говорит экс-игрок “Динамо” и “Шахтера”.

Источник: sportanalytic.com
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