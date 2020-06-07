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Футбол

Главный медик УАФ: “Заря” могла заразить игроков “Колоса” коронавирусом

Евгений НикитюкНет комментариев
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Руководитель медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов обвинил “Зарю” в отсутствии ПЦР-тестирование перед матчем против “Колоса”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что 28 мая луганский клуб должен был проходить именно такие тесты, зато провели ИФА-тесты, которые определяют наличие антител в крови.

Попов говорит, что делегат матча “Заря” – “Колос” не должен был разрешать начало игры, ведь футболисты “черно-белых” могли просто заразить своих соперников.

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Источник: sportanalytic.com
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