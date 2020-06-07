Кендзера назвал лучшего защитника УПЛ

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера после матча чемпионата Украины «Александрией» (5:1) отметил, что партнер по команде Виталий Миколенко является лучшим защитником в УПЛ.

По его словам, также этот игрок является лучшим в сборной Украины.

«Смотрю матчи «Леха», когда есть возможность. С Костевичем еще играл в одной команде, когда он только перешел. Он хороший игрок, но считаю, что Миколенко сильнее него. Думаю, Виталий – самый лучший защитник в сборной Украины и УПЛ, – сказал Кендзера в интервью FootballHub.