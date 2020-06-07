“Львов” – “Днепр-1”. ОНЛАЙН

Дорогие любители родного футбола, приглашаем вас на последний матч 25 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сегодня “Львов” сыграет с “Днепром-1” в Днепре серез сложную ситуацию в городе Льва.

Игра стартует в 19:30.