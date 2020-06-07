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Футбол

“Львов” – “Днепр-1”. ОНЛАЙН

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дорогие любители родного футбола, приглашаем вас на последний матч 25 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

Сегодня “Львов” сыграет с “Днепром-1” в Днепре серез сложную ситуацию в городе Льва.

Игра стартует в 19:30.

Источник: sportanalytic.com
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