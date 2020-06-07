“Львов” – “Днепр-1”. ОНЛАЙН

ГлавнаяФутбол“Львов” – “Днепр-1”. ОНЛАЙНФутбол“Львов” – “Днепр-1”. ОНЛАЙНЕвгений НикитюкНет комментариевДобавлено Июн. 07, 2020 в 10:440Share2 Дорогие любители родного футбола, приглашаем вас на последний матч 25 тура УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua Сегодня “Львов” сыграет с “Днепром-1” в Днепре серез сложную ситуацию в городе Льва. Игра стартует в 19:30. Источник: sportanalytic.com загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:20 − 3 = Вам может понравиться Футбол Павелко: “Карпаты” показывают, что это еще не конец07.06.20205Читать большеФутбол Тренер “Ингульца”: Решение о рестарте Первой лиги встретили аплодисментами07.06.20203Читать большеФутбол Беланда близок к смене клуба07.06.20203Читать большеФутбол Ковалец: Покажем себя с “Динамо”07.06.20203Читать большеФутбол Чигринский: Нам не привыкать к пустым трибунам06.06.20202Читать большеФутбол “Динамо” интересовалось африканским нападающим06.06.20205Читать большеФутбол Милан нацелился на вундеркинда Эмполи06.06.202006.06.20204Читать большеФутбол Шевченко оценил шансы на возвращение в сборную Артема Беседина06.06.202006.06.20205Читать большеФутбол Брешия указала на дверь скандальной звезде06.06.202006.06.20206Читать большеФутбол Ювентус близок к подписанию албанской звезды06.06.202006.06.20203Читать большеРекомендуем посмотретьХоккейКазахстан на Континентальном кубке представит ХК «Иртыш»21.05.2020БоксСамый быстрый бой в истории. Украинский боксер выиграл поединок за одну секунду04.06.2020ФутболКополовец жестко проехался по семейству Шуфричей04.05.2020БоксБеринчик: Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда ты открываешь карту, у него триколор06.06.2020ФутболПрофутбол переехал на другой канал30.05.202030.05.2020ФутболИсмаили: Матч против “Динамо” получился странным02.06.2020БоксКличко ответил Бриггсу, который пообещал вырубить его с Холифилдом одним ударом29.05.2020ФутболИзвестный агент разгромил трансфер украинца в “Динамо-Брест”05.05.2020ФутболУкраинец забил издевательский гол в чемпионате Дании (ВИДЕО)02.06.2020БоксРедкач: Владельцы бизнесов вышли с оружием – мятежники отошли06.06.2020