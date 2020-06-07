Шевченко: У нас команда укомплектована

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после продления контракта отметил, что футболисты будут довольны после такого решения.

По его словам, на данный момент команда полностью укомплектована, но игроков новых тренерский штаб будет рассматривать.

«Ребята будут довольны, что мы остались. Ну это шутка.

Тот же состав остается. У нас команда укомплектована, никаких изменений не будет. Мы за всеми следим, смотрим. Есть наработки, планы. В будущем будем смотреть футболистов, у которых тоже появится шанс попасть в сборную», – сказал Шевченко в интервью программы «Великий футбол»