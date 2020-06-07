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Футбол

Тренер “Ингульца”: Решение о рестарте Первой лиги встретили аплодисментами

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Ингульца” Сергей Лавриненко прокомментировал решение Совета лиг продолжить чемпионат по регламенту. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы хотели, чтобы чемпионат завершился в классическом варианте. Рады, что все так и произошло. Ребятам озвучил после тренировки, что принято такое решение. Были овации, потому что соскучились по официальным матчам. В последние дни так развивались события, что мы даже немного потеряли уверенность, что чемпионат возобновится. Новость, что чемпионат возобновляется, мы восприняли на ура.

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12 мая, как только были разрешены тренировки малыми группами, мы начали тренировочный процесс. К сожалению, пока ни с кем не удалось сыграть контрольные матчи. Мы прошли ПЦР-тесты, все показали отрицательный результат. Думаю, этот чемпионат, несмотря на остановку, остается интересным. Много команд, которые претендуют на повышение в классе. Борьба будет интересная, мы ее ждем. Пусть все решится на поле, а не в кабинете”, – говорит Лавриненко.

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Источник: sportanalytic.com
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