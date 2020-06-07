Тренер “Ингульца”: Решение о рестарте Первой лиги встретили аплодисментами

Главный тренер “Ингульца” Сергей Лавриненко прокомментировал решение Совета лиг продолжить чемпионат по регламенту. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мы хотели, чтобы чемпионат завершился в классическом варианте. Рады, что все так и произошло. Ребятам озвучил после тренировки, что принято такое решение. Были овации, потому что соскучились по официальным матчам. В последние дни так развивались события, что мы даже немного потеряли уверенность, что чемпионат возобновится. Новость, что чемпионат возобновляется, мы восприняли на ура.

12 мая, как только были разрешены тренировки малыми группами, мы начали тренировочный процесс. К сожалению, пока ни с кем не удалось сыграть контрольные матчи. Мы прошли ПЦР-тесты, все показали отрицательный результат. Думаю, этот чемпионат, несмотря на остановку, остается интересным. Много команд, которые претендуют на повышение в классе. Борьба будет интересная, мы ее ждем. Пусть все решится на поле, а не в кабинете”, – говорит Лавриненко.

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