Бєсєдін “точит зуб” на экс-врача “Динамо”

Форвард “Динамо” Артем Бєсєдін до сих пор обижается на врача киевлян Леонида Миронова, который дал ему не ту таблетку. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я считаю, что таких пожилых людей, которые не полностью здоровы, нельзя подпускать к спортсменам, к команде. Они – враги для футболистов, на самом деле. Бог с ним. Время прошло. Я злился, обижался, эмоции были. Я много чего переосмыслил, взял себя в руки, и каждый день работаю.

Как нет обиды? Я ему сказал, чтобы больше не видел в своей жизни, чтобы на глаза не попадался. Этот человек отобрала год. Даже немного больше. Но что я ему сделаю? Лещей ему надавать, бить за это? А на самом деле есть за что. Я знаю, что я сам никогда ничего не брал. Я боюсь пить что-то без ведома врачей. Если я лечусь, то всегда на телефоне с доктором, и беру лекарства только на базе “Динамо”, – сказал Беседин в интервью программе “Профутбол”.

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Напомним, дисквалификация Беседина из-за обнаружения в его допинг-пробах запрещенных препаратов рассчитана до середины декабря.