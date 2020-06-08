“Динамо” до сих пор платит зарплату дисквалифицированному нападающему

Форвард “Динамо” Артем Бєсєдін рассказал, что о своей подготовке во время действия дисквалификации. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Делаю на поле все игровые упражнения с мячом – удары, дриблинг, пасы. Все, что мне надо. Мне клуб в это время платит зарплату, поэтому я могу себе позволить арендовать поле. Мне это нужно”.

“Сыграл за ветеранов матч, хорошо игра прошла. Долго этого ждал, хотя, конечно, не такого футбола хочется. Самое главное сейчас – тренироваться”, – сказал Беседин в эфире программы “Профутбол”.

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Напомним, срок дисквалификации Беседина рассчитан до середины декабря.