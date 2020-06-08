Экс-игрок сборной Украины: “Заря” – главный фаворит в борьбе за серебро

Экс-игрок сборной Украины и”Шахтера” Владимир Езерский поделись мыслями о борьбе за второе место в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На серебро претендуют четыре команды. Я бы не стал списывать со счетов “Десну” и “Александрию”. По уровню игры главный фаворит – “Заря”. По подбору игроков сильнее других выглядит “Динамо”. Но “Десна” еще наберет обороты – ведь впереди семь туров.

Думаю, вскоре мы увидим и бывшую “Александрию”. У команды Шарана есть огромный опыт и закалка прошлых сезонов, в том числе и игры в Лиге Европы. В целом ожидаю очень увлекательную борьбу за второе место”, – сказал Езерский.

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Добавим, после 25 туров “Заря” и “Динамо” имеют одинаковое количество очков перед очным противостоянием.