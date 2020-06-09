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Футбол

Буряк: “Зарю” делают из воспитанников “Динамо” и “Шахтера”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший тренер “Динамо” Леонид Буряк высказался о спаде в игре луганской “Зари”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Игра “Зари” все равно мне нравится. Эту команду делают из воспитанников “Динамо” и “Шахтера”, и делают это классно.

Однако сейчас проблемы “Зари” в чем-то схожи с проблемами “Десны” – нет в команде Скрипника такого количества мастеров, как у “Шахтера”.

Значит, когда форма еще не та, добывать очки тяжелее. Но “Заря”, уверен, будет быстро прибавлять” – сказал Буряк.

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Источник: sportanalytic.com
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