Челси включается в борьбу за Хавертца

Лондонский “Челси”, который в последние годы выпал из борьбы за золотые медали чемпионата Англии, в новом сезоне намерен вернуть себе титул лучшей команды АПЛ.

Следом за трансфером Тимо Вернера, об официальном переходе которого будет объявлено в ближайшее время, лондонский клуб является одним из фаворитов в борьбе за еще одного звездного игрока Бундеслиги Кая Хавертца.

По информации Daily Mail, “аристократы” готовы предложить за 20-летнего полузащитника “Байера” 75 миллионов фунтов стерлингов, что должно убедить немецкий клуб отпустить своего таланта.

Напомним, ранее “Челси” приписывали интерес к Чилуэллу, и Райсу.