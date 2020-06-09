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Футбол

Челси включается в борьбу за Хавертца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кай Хавертц

Лондонский “Челси”, который в последние годы выпал из борьбы за золотые медали чемпионата Англии, в новом сезоне намерен вернуть себе титул лучшей команды АПЛ.

Следом за трансфером Тимо Вернера, об официальном переходе которого будет объявлено в ближайшее время, лондонский клуб является одним из фаворитов в борьбе за еще одного звездного игрока Бундеслиги Кая Хавертца.

По информации Daily Mail, “аристократы” готовы предложить за 20-летнего полузащитника “Байера” 75 миллионов фунтов стерлингов, что должно убедить немецкий клуб отпустить своего таланта.

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Напомним, ранее “Челси” приписывали интерес к Чилуэллу, и Райсу.

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Тэги: БайерКай ХавертцЧелси
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