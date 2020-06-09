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Футбол

Динамо намерено вернуть Тымчика, Леднева, Булецу и Супрягу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Успешная игра молодых талантов киевского “Динамо” в составе других клубов, где они играют на правах аренды, не осталась без внимания со стороны руководства клуба и тренерского штаба.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, сразу четыре игрока получат шанс проявить себя в следующем сезоне в составе основной команды. Речь идет о футболистах выступающих в “Заре” Тымчике и Ледневе, а также игроках арендованных СК “Днепр-1” Булеце и Супряге.

Динамо» планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Те, кто был под основой, близок к основе и проявили себя в других клубах, все приедут в «Динамо», будут готовиться и, наверное, начнут следующий сезон в киевском клубе. 

В первую очередь это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку возвратят в «Динамо», их контракты принадлежат киевскому клубу

Напомним, на счету Леднева 11 голов в нынешнем сезоне, Супряга отличился девять раз. На счету Сергея Булецы три гола и четыре результативные передачи.

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Тэги: Владислав СупрягаДинамоИгорь Цыганык
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