Два клуба УПЛ интересуются Шведом

Кандидат в сборную Украины Марьян Швед спустя год после неудачного переезда в чемпионат Шотландии, может вернуться в чемпионат Украины.

По информации The Scottish Sun, большой интерес к 22-летнему футболисту проявляют “Александрия” и его бывший клуб львовские “Карпаты”, которые рассчитывают взять игрока в аренду на следующий сезон.

Сообщается, что решение по будущему игрока должен принять главный тренер команды Нил Леннон. Сам Швед заинтересован в возвращении в “Карпаты”, где в прошлом сезоне забил 14 голов в 24 матчах УПЛ.