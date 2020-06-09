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Футбол

Два клуба УПЛ интересуются Шведом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марьян Швед

Кандидат в сборную Украины Марьян Швед спустя год после неудачного переезда в чемпионат Шотландии, может вернуться в чемпионат Украины.

По информации The Scottish Sun, большой интерес к 22-летнему футболисту проявляют “Александрия” и его бывший клуб львовские “Карпаты”, которые рассчитывают взять игрока в аренду на следующий сезон.

Сообщается, что решение по будущему игрока должен принять главный тренер команды Нил Леннон. Сам Швед заинтересован в возвращении в “Карпаты”, где в прошлом сезоне забил 14 голов в 24 матчах УПЛ.

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Тэги: КарпатыМарьян ШведСелтик
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